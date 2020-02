"Caro diario", il festival di teatro dedicati ai ragazzi

La sinergia tra quattro realtà culturali del territorio porta a “Caro diario”, un festival di teatro per ragazzi fatto dai ragazzi. Un’edizione zero che non frutta soltanto cinque eventi tra il 14 e il 23 maggio, ma anche un percorso di educazione e formazione al teatro che passa anche attraverso la sperimentazione. Il teatro come strumento di formazione sociale e umana. Diventare grandi attraverso la conoscenza di sé e lo studio di un vissuto.

Le compagnie che si sono messe in gioco sono la società cooperativa Le Tre Corde di Corrado Gambi con il Mosaico e il Teatro Moderno, Art on Stage con Roberto Puddu, Scarpanò - Teatro e metodi attivi grazie a Valentina Cova e Francesco Viletti. Inoltre c’è la compagnia teatrale Greenwood, guidata dal gambolese Massimiliano Sonsogno. Non è così scontato che, soprattutto a Vigevano, quattro realtà diverse decidano di “fare rete” per un progetto che è già avviato e operativo sia in ambito scolastico sia extrascolastico. I giovani coinvolti dai 7 ai 17 anni sono una sessantina. I laboratori, in corso, durano 40 ore totali ciascuno.