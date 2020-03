Don Luca Roveda, parroco smart

Parroci sempre più smart. E non solo da oggi. E’ il caso di don Luca Roveda - parroco Santa Pudenziana in Gerenzago, di San Giovanni Battista in Inverno e di Santa Maria della Neve in Monteleone nel pavese - che oggi ha celebrato la santa messa in diretta Facebook. «Farò avere anche a chi non ha Facebook, le parole della mia omelia - spiega nella video-intervista - Ho iniziato ad utilizzare questo strumento nel 2008 e 2099, che è prezioso se utilizzato bene. Si può trasmettere un messaggio positivo, di aiuto, di sostegno e, in situazioni di emergenza come questa, può addirittura diventare un canale di trasmissione mai pensato». Aggiunge poi: «In questi giorni serve una critica in meno e un atto di responsabilità e di collaborazione in più: se ognuno fa bene il suo, senza per forza sempre alimentare polemiche o criticare, chi ha ruoli di responsabilità per primo, si genera un clima di fiducia soprattutto per chi vive l’emergenza in prima linea. E’ certamente una emergenza sanitaria, ed è qualcosa che non capiamo fino in fondo, ma abbiamo gli strumenti per poterla affrontare. Ma ciascuno deve fare il suo con senso civico e responsabilità, ormai siamo insofferenti alle regole e pensiamo di avere tutte le libertà possibili. Ripeto: una critica in meno e un atto di responsabilità in più».