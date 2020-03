Allenarsi a casa con l’Università di Pavia

Allenarsi da casa, con le lezioni dell’Università di Pavia. È ciò che hanno pensato il Corso di laurea in Scienze Motorie ed il Laboratorio di Attività Motoria Adattata dell’ateneo pavese, mettendo a disposizione sulla rete una serie di video tutorial per allenarsi. Considerata la chiusura di palestre, centri fitness e strutture sportive in molte aree del nord Italia, l’Università di Pavia ha aperto un canale Youtube che si trova digitando il nome “LAMA Laboratorio Pavia”, e ha caricato le prime dieci lezioni. Il canale è aperto a tutti ed è stato pensato in particolare per coloro che, per l’emergenza COVID-19 Coronavirus, devono limitare al massimo le uscite da casa.

«La playlist è pubblica - dichiara la professoressa Cristina Montomoli, presidente dei corsi di laurea in Scienze Motorie - e può essere utilizzata per rimanere attivi e non trascurare la propria forma fisica, anche in questo particolare momento».

L’indirizzo della playlist è: https://www.youtube.com/playlist?list=PLihdBaXFbcCYrvo73BspACYMlZFXLeXOr