Croce Rossa: il "cervello” dell'emergenza Coronavirus è in Lomellina

Il cervello organizzativo e gestionale della Croce Rossa relativo all’emergenza Coronavirus in Lombardia è tra le risaie della Lomellina. A Valle Lomellina è attiva la Sala Operativa Regionale (Sor) gestita della Croce Rossa di Pavia, una struttura che opera 24 ore su 24 per affrontare quotidianamente le emergenze che, anche a livello generale, si presentano sul territorio lombardo. Ancor di più in queste ore, da quando l’intera regione è “area rossa”.