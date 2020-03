In gita (virtuale) al Mulino di Mora Bassa

«Il progetto, chiamato Digital Home-School Experience, vuole venire incontro a tutte quelle scolaresche che, nel rispetto dei decreti ministeriali, non potranno svolgere attività didattiche presso i luoghi di cultura - spiegano i promotori -. I ragazzi che collaborano con l’associazione La Città Ideale hanno pensato di affrontare le difficoltà di interazione culturale con un pizzico di creatività e di buona volontà: sono infatti convinti che la cultura debba continuare a diffondersi anche grazie alla tecnologia. Così, grazie all’ausilio di una webcam a 360° e della piattaforma Google Hangouts abbiamo attivato organizzato vere e proprie visite guidate interattive». Una guida, fisicamente presente presso il Mulino, accompagnerà gli utenti collegato in diretta video all’interno delle sale spiegando e facendo ammirare le macchine di Leonardo Da Vinci in funzione. «La guida ha la possibilità di interagire con gli utenti, al fine di rendere questa esperienza il più coinvolgente possibile per scuole di ogni ordine e grado». La visita ha una durata di circa 50 minuti. La prima sperimentazione, come accennato, è stata fatta ieri, martedì. Ma tutte le scuole possono partecipare, basta prenotarsi contattando l’associazione La Città Ideale al numero 393.9675801 o alla mail info@lacittaideale.org.