Divieto di assembramento: il problema dei senza fissa dimora

PAVIA - Il divieto di assembramento all'aperto mette in difficoltà anche le forze dell'ordine in alcuni casi particolari come quello che si sta verificando lungo l'allea, luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora. Nel video le parole dell'assessore alla Polizia Municipale del Comune di Pavia Pietro Trivi: «Gli agenti innanzitutto hanno il compito di informare e comunicare loro dei rischi dell'assembramento, invitandoli a rispettare le disposizioni avvisandoli dei rischi che corrono».