Pavia, chiusura parchi e giardini recintati, parcheggi gratuiti

Il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, per salvaguardare la salute dei bambini e dei rispettivi genitori e nonni, ha emesso un’ordinanza di chiusura al pubblico, dal 14 al 25 marzo 2020 (prorogabile fino al 3 aprile), di tutti i parchi e giardini comunali recintati, nonché dell’area giochi del Parco della Vernavola. «Si tratta di una decisione sofferta - commenta il Sindaco – Ma la salute dei bambini e di tutti i cittadini di Pavia viene prima di ogni cosa. Constatata l’impossibilità di far rispettare, senza eccezioni, le distanze di sicurezza previste, è stato indispensabile adottare una soluzione radicale, per evitare ogni rischio».

Sono poi prorogate per tre mesi le autorizzazioni alla sosta nelle zone a traffico limitato, compresi i pass disabili, in scadenza dall’entrata in vigore del provvedimento fino al 30 aprile 2020. L'ordinanza dispone inoltre, per lo stesso periodo, allo scopo di agevolare gli spostamenti indispensabili e non prorogabili dei cittadini in presenza di una riduzione del trasporto pubblico, la sosta gratuita nei parcheggi delle zone a sosta regolamentata in gestione ad Asm Pavia Spa.