Vigevano, immagini da una città in quarantena

Fino al 3 aprile tutti i parchi pubblici, i giardini comunali e le aree verdi resteranno chiusi al pubblico, così come il cortile del Castello e la Cavallerizza. La disposizione, voluta dal sindaco di Vigevano Andrea Sala, rientra tra le misure di prevenzione che molte amministrazioni in tutta Italia stanno adottando per evitare gli assembramenti e contenere il contagio del coronavirus. Nel video, le immagini di come appariva la città sabato pomeriggio.