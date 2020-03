A Pavia dormitori aperti 24 ore al giorno per i senzatetto

Pavia ha adotta una serie di misure anti-coronavirus per i senzatetto. Comune, protezione Civile e Cartitas hanno messo a disposizione 64 posti letto per le persone senza fissa dimora che potranno soggiornare 24 ore su 24 nei dormitori, fino al permanere del periodo di emergenza, ottemperando così alla prescrizione normativa di non allontanarsi dal proprio domicilio. In aiuto viene anche il gruppo Pellegrini spa che offrirà pasti caldi, pranzo e cena, non solo agli ospiti dei dormitori, ma anche a tutti quei soggetti fragili che non possono allontanarsi dalle proprie abitazioni.