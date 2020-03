Con "In Scena Veritas" il teatro è sullo schermo

L'associazione teatrale "In Scena Veritas" ha deciso di sfruttare la tecnologia per portare il teatro direttamente a casa degli spettatori. «Per i bambini abbiamo girato diversi video di storie e favole, ed il sabato sera ci sono le dirette Facebook. Per gli adulti stiamo invece pensando di mettere on line la nostra produzione "Radiostrambodramma", a breve sarà disponibile», spiegano gli attori. Dal 2013 la Compagnia gestisce il Teatro Marcello Mastroianni di San Martino Siccomario (PV) dove dal 2005 organizza, con il patrocinio della Provincia di Pavia, la rassegna teatrale "Argini". Potete seguirli sulla loro pagina Facebook "SPAZIO ISV - In Scena Veritas" e sul sito www.inscenaveritas.com