stiamoacasa: la risposta lomellina alla "Coronavirus challenge" americana

Dopo aver appreso dalla tv che influencer americani mettono in rete video assurdi in cui sfidano le norme sanitarie in vigore influenzando ragazzi che poi finiscono contagiati e in ospedale (in uno una ragazza di Miami lecca il water...), alcuni ragazzi lomellini hanno deciso di rispondere con un video in cui suggeriscono ai loro coetanei cosa si può fare restando a casa, un messaggio di buon senso.