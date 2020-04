Graziella Pagani: «Mascherine e tessuto antigoccia per la città di Vigevano»

Graziella Pagani, amministratore di Icaiplast Spa di via Gambolina a Vigevano, e la figlia Martina ci spiegano perchè è nata l'idea di riconvertire parte dell'azienda nella produzione di mascherine protettive ad uso civile: dall'esigenza di proteggere i propri dipendenti e collaboratori da subito, ad inizio emergenza Covid-19, quando non si riusciva a reperirle sul mercato, si è successivamente pensato a destinarne un cospicuo numero gratuitamente alla cittadinanza vigevanese. Per questo motivo, 6000 mascherine (lavabili e riutilizzabili) saranno diffuse domani (giovedì 9 aprile) insieme a L'Informatore nelle sole edicole di Vigevano. Da martedì 14 aprile, inoltre, sarà possibile richiederle direttamente in azienda, fino ad esaurimento scorte. Terminate le score, sarà distribuito direttamente il tessuto, con caratteristiche anti droplet, per chi vuole produrle autonomamente a casa.