A Pavia arrivano le giacche verdi a cavallo e i droni

PAVIA - Questa mattina a Pavia sono arrivate le giacche verdi: operatori a cavallo del gruppo Lombardia della Protezione Civile. Presteranno servizio a Pavia per potenziare i controlli nei parchi sul rispetto della normativa anti covid 19, in particolare nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per un controllo ancora più completo, un occhio dall'alto è dato dai droni, messi a disposizione in forma gratuita da un'equipe di professionisti.