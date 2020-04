Da Max una nuova pillola di "Vaccino culturale"

In questo periodo particolare sono moltissime le sollecitazioni che arrivano da ogni parte del web e anche il progetto “Caro Diario” chiede alle persone di prendere una posizione e affidare a un filmato la propria personale proposta di “vaccino culturale”.

«Moltissimi però sono anche i motivi che possono portare a non dare alcuna risposta a queste sollecitazioni, a rimandare, a pensare che il nostro parere abbia poco valore - spiegano gli ideatori -. Questa pillola propone alcune possibili soluzioni per poter comunque partecipare al progetto e lo fa tentando comunque di sorridere, uno dei più potenti vaccini mai inventati dall'uomo. Non una risata vuota e senza senso, ma liberatoria e leggera. Come diceva Calvino “leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore". In sintesi, non importa come vogliate farlo, noi vogliamo fortemente conoscere voi e i vostri pensieri. E ora non avete scuse, fateci avere al più presto i vostri testi, i vostri video e al limite... un telegramma!». Inviate il vostro contributo video alla seguente mail: carodiariofestivalteatro@gmail.com