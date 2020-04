Musicisti pavesi per il Policlinico San Matteo

La comunità dei musicisti pavesi, aderendo all’idea lanciata dai Nylon, ha deciso di creare un video collage di un brano che fosse un simbolo di questa emergenza per sensibilizzare e promuovere le donazioni a favore dell’Istituto Ospedaliero San Matteo di Pavia.



La scelta del brano è ricaduta su “Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, brano scelto anche durante i flash bob di questo periodo.



I musicisti pavesi hanno sposato la causa proposta dai Nylon con estremo entusiasmo anche se la realizzazione, all’atto pratico, ha visto non poche difficoltà: coordinare e reperire il materiale, registrarlo con mezzi casalinghi e produrre un risultato audio/video di qualità, ma la spinta sociale del progetto non li ha fatti desistere e molte sono state le adesioni dai generi più disparati.



In collaborazione diretta con la struttura ospedaliera, i fondi raccolti andranno direttamente al San Matteo senza intermediazioni per garantire la trasparenza e la completa assenza di uno scopo di lucro dell’iniziativa. Per sostenere l’Istituto Ospedaliero San Matteo di Pavia con una donazione a questo link: https://www.gofundme.com/f/ospedale-san-matteo-coronavirus/



«Confidiamo nella maggiore divulgazione possibile del video per cercare di raggiungere cifre importanti per sostenere una realtà che, fin dall’inizio dell’emergenza, si è vista in prima linea per arginare la pandemia di Covid-19»,sono le parole dei musicisti coinvolti nella iniziativa benefica.