La favola della fine del mondo

Una piccola favola sulla fine del mondo, una visione ironica e allo stesso tempo drammatica del nostro presente. Un dialogo “padre-figlio”, due topi ultimi superstiti del pianeta terra, prima della nanna.

Tv, aria malsana, onde anomale, derive comportamentali, emergenze, reclusione, estinzione della specie umana: le piaghe del 2000, le paure dei giorni nostri.

"Cosa vuol dire anomalo?", chiede il figlio topo…

Il padre topo risponde: "Quando una cosa l'hai lasciata spadroneggiare fuori da ogni legge e regola, anzi ci hai pure fatto affari e non riesci più a togliertela dai coglioni, allora la chiami anomala"…

Una fotografia delle debolezze dell’uomo e della nostra triste e “anormale normalità”. Una favola senza lieto fine… o meglio, a lieto fine solo per i fortunati roditori, superstiti di una grande follia e corsa al massacro.

Questo brano di Stefano Benni, scritto nel 1998, era ideale per noi di “Caro Diario”, per raccontare quanto di poco normale ci fosse in questo “tempo pre-Covid19” e quanto dovremmo ambire a non tornare a quella finta normalità distruttiva fatta di stili di vita e valori sbagliati, dove la mancanza di cultura, armonia, arte, equilibrio, solidarietà, condivisione, hanno portato il pianeta al collasso.

Una parabola post-moderna che con ironia e disincanto riesce a toccare il cuore di adulti e ragazzi.