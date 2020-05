Fase 2: con l’asporto riaperti bar e pasticcerie

Tra le attività di nuovo aperte al pubblico, da lunedì 4 maggio, a Vigevano la Pasticceria Dante ha attivato il nuovo servizio “Dante Drive” (take away) che si affianca al “Wake up service” (colazione a domicilio) già in essere da un paio di settimane, accanto alla consegna di torte e pasticceria. E in occasione della Festa della Mamma, grazie alla collaborazione con Farmi, domenica sarà anche possibile prenotare e farsi recapitare a domicilio un pranzo e un dolce speciale dedicato alla regina della casa.