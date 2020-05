Fase 2: con l’asporto riaperti bar e pasticcerie

C’è chi non aveva mai chiuso, come "Pala Paletta e Forchetta" - che come gastronomia e panetteria è stata sempre aperta e da ieri ha avviato anche il servizio take away della caffetteria - e chi, come il "Grecale Cafè", che dopo due mesi di chiusura ha riaperto per dare un segnale alla città di parziale ritorno alla normalità, al di là dell'effettivo ritorno economico al momento assai scarso: «Questo lavoro per noi è una passione e stare a casa, anche da un punto di vista psicologico, è stressante», ci dice la titolare Sonia Panajia.