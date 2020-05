Fase 2: con l’asporto riaperti bar e pasticcerie

Tanta la voglia di ripartire, è quanto emerge dalle parole di Gabriele Loffredo, titolare della "Teeria Passaggi di Tempo", e di Rossella Buratti, in rappresentanza di "Dolce Positivo". Il primo locale, che aveva già parzialmente ripreso l'attività con la consegna a domicilio di the, oggettistica e bottiglie per aperitivo, affiancate da stuzzicherie, ha da ieri riaperto con l’asporto della caffettiera e delle torte, da portare via in box. Per il momento gli orari vanno dalle 15,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19, dal lunedì al venerdì. «In base alla risposta, vedremo se tenere aperto anche per l’aperitivo serale, sempre d’asporto», dice Gabriele.

Dolce Positivo ha ripreso solo oggi, martedì 5 maggio: «Il nostro messaggio, dal nome del nostro locale, non può che essere un messaggio positivo di ottimismo per una ritorno alla normalità - dice Rossella - al momento il locale resta aperto per l’asporto dalle 8,30 alle 10, mentre nel resto della giornata effettuiamo consegne a domicilio. Abbiamo avuto la richiesta di riprendere anche il servizio gelateria».