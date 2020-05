Patenti e scuola guida: si attendono i protocolli

Auto scuole in difficoltà dopo 70 giorni di chiusura. In provincia di Pavia sono una trentina le autoscuole attive con un centinaio di persone che ci lavorano. Pochi i titolari che, ad oggi, hanno ricevuto i 600 euro mentre nessun dipendente ha ancora percepito la cassa integrazione. Per la teoria, alcuni si sono attivati con lezioni e quiz on line ma per la guida tutto è fermo in attesa di un protocollo definitivo che spieghi come effettuare le lezioni in sicurezza, non potendo in auto garantire la distanza.