“Stella della moda” domani la diretta

La bellezza non teme la fase due, e le ragazze di Stella della Moda, il concorso di bellezza made in Pavia che ha scoperto l’attuale Miss Italia Carolina Stramare, affrontano la stagione con la stessa grinta con cui sfilavano davanti a centinaia di persone, solo che questa volta la passerella è virtuale. La selezione era già stata calendarizzata ma non potendo organizzare un evento pubblico è stato deciso di progettare la serata online attraverso la pagina facebook de l’Informatore Vigevanese che ospiterà la diretta di domani sera (giovedì 14 maggio) alle ore 21. Con la giuria e il presentatore Leo Bosi collegati, le concorrenti verranno presentate ai follower che avranno la possibilità di assistere a una vera e propria serata dedicata alla moda in forma smart.

«In questo periodo così delicato come è la fase due abbiamo voluto reagire con ottimismo - spiega la curatrice d’immagine Simona Merli - le ragazze sono piene di entusiasmo e lo hanno dimostrato anche in questa prova che si è rivelata un’opportunità perché ha dato modo a tutte loro di testare la loro creatività, dalla scelta dell’outfit, alla realizzazione delle foto e dei video, al doversi truccare da sole senza la presenza del coach”.

Il patron Marco Campanella e il direttore artistico Paolo Torres hanno creduto nelle potenzialità di questo concorso sin dalla sua prima edizione, e si dicono molto soddisfatti di questa nuova partnership con l’Informatore, che oggi darà voce ai sogni di giovani aspiranti modelle. L’Informatore ha accolto con entusiasmo l’iniziativa supportata dalla Pavia Press, agenzia di comunicazione con sede a Pavia.

Dal concorso non uscirà solo una miss ma opportunità per tutte le partecipanti, tra cui quella di diventare la ragazza meteo per una nuova rubrica. Per supportare le candidate, sarà sufficiente collegarsi alla pagina Facebook de L’Informatore Vigevanese giovedì sera alle 21. «Un grosso in bocca al lupo a tutte le mie colleghe - è l’augurio di Sofia Marchesoni (nella foto), miss Stella della Moda 2019 - tenete duro e non mollate, vi seguirò, starò incollata allo schermo, e soprattutto divertitevi».