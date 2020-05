Pavia, il bilancio dei commercianti

Pavia fa un primo bilancio dopo la settimana del via alle attività. Qualcuno ha atteso ancora qualche giorno ma adesso è pronto a ripartire. All'entusiasmo si accompagna la preoccupazione economica accanto a quella di dover gestire la ritrovata libertà con buon senso, soprattutto per chi esercita attività a contatto con la gente. Riaprono le agenzie di viaggi e sono state liberate anche le bancarelle di prodotti non alimentari, posizionate provvisoriamente nel parcheggio Sauro in Area Cattaneo. Bene ma non benissimo per gli alimentari al dettaglio, il resto è affidato al trascorrere del tempo e alla speranza di sconfiggere definitivamente il virus.