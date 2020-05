Centri estetici: ripertura con prenotazione

PAVIA - Centri estetici in overbooking, le persone sentono il bisogno di prendersi cura del proprio aspetto in questa fase di ritorno alla vita. Titolari e personale si sono immediatamente organizzati, e per quanto le norme igieniche siano sempre alla base di questa professione, ora le buone prassi si sono triplicate: sterilizzatori, mascherine, distanza sociale e un arco di tempo più ampio tra una prenotazione e l'altra per consentire il processo di sanificazione senza fare attendere i clienti o farli sostare in area d'attesa creando assembramenti. Ce ne parla Clotilde Amoruso, proprietaria del Centro Solarium Città del Sole di Pavia.