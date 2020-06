Pavia, movida e regole

La movida a Pavia è partita abbastanza bene ma i gestori dei locali si trovano di fronte a difficoltà grosse e oggettive. Le normative per la condotta da adottare sono a tratti poco chiare, e si rischia di essere sanzionati pur avendo agito in buona fede. L'asporto non termina a mezzanotte per tutti, cosa che crea disordine e malcontento. Siamo solo alla seconda settimana, e all'entusiasmo per la riapertura si accompagna già qualche segnale di stanchezza.