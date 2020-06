Pavia, riapre il Campus Aquae

Al Campus Aquae di Pavia tutto è pronto per la riapertura: distanziamento sociale, gel per mani, ambienti sanificati. Con qualche piccola attenzione in più rispetto a una situazione no covid, la piscina, la palestra e il bar sono nuovamente a disposizione dei cittadini in vista della bella stagione. Il direttore sportivo Gianluca Maestri e il proprietario Gianmario Pacchiarotti spiegano le nuove modalità di accesso agli ambienti e illustrano il riadattamento del Campus per ottemperare alle normative emesse dal Governo.