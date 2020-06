Pavia: ristoratore obbligato a rimuovere i tavoli per un errore nel permesso

Per un errore tecnico del Comune di Pavia, un ristoratore pavese, Michele Mevio, si è ritrovato a dover rimuovere i tavoli all'esterno del locale in Strada Nuova nel bel mezzo del servizio. L'ordinanza comunale che consente l'occupazione del suolo pubblico ai ristoratori riporta la data 18 maggio, così Mevio ha in buona fede esercitato un suo diritto. La Polizia Locale, sollecitata da un funzionario di Autoguidovie, si è presentata davanti al ristorante dicendo che la data era sbagliata e che i tavolini avrebbero dovuto immediatamente essere rimossi, pena la multa. Dopo un primo tentativo di mediazione, Michele Mevio ha obbedito, togliendo i tavoli durante il servizio, e il giorno dopo ha ricevuto le scuse del vice sindaco Antonio Bobbio Pallavicini che si occupa dei permessi. Ecco come si sono svolti i fatti stando al racconto di Michele Mevio e dell'assessore alla Polizia Locale Pietro Trivi.