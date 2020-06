A Pavia... il brindisi perfetto!

Venerdì 12 giugno in alcuni locali di Pavia si potrà fare "Il Brindisi perfetto", inziativa volta a rilanciare i prodotti di qualità del territorio pavese e l'economia cittadina, con il contributo di produttori vinicoli che hanno messo a disposizione dei ristoranti pavesi che hanno aderito un quantitativo di bottiglie di vino. I ristoratori a loro volta offriranno un bicchiere ai clienti che andranno per cena. I promotori Armando Colombi del Distretto di vini di qualità dell'Oltrepo' pavese, e Fabiano Giorgi della storica cantina Giorgi, ne hanno parlato in conferenza stampa a Palazzo Mezzabarba.