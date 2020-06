Sono giorni confusi in Parlamento, non si capisce bene come ci si dovrà organizzare nei prossimi mesi e soprattutto non è sempre facile comprendere cosa stia davvero succedendo a Roma. L'onorevole pavese Alessandro Cattaneo (Forza Italia), già sindaco di Pavia, spiega ai nostri microfoni la situazione, evidenziando la preoccupazione relativa al tema scuole e al DL Rilancio che non appare soddisfacente.