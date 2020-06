Teatro Fraschini, via ai restauri

Il Comune di Pavia e la Fondazione Teatro Fraschini hanno avviato un importante progetto per il restauro, e il conseguente rilancio, dello storico teatro cittadino. Si tratta di un vasto intervento di valorizzazione degli elementi architettonici e decorativi dei palchi, pianificato dall’architetto Giuseppe Maggi e ora in fase di attuazione. Una scelta che prelude e favorisce la piena ripresa delle attività culturali del territorio. Gli ultimi interventi risalivano all’anno 2008 e avevano interessato il recupero dei pigmenti pittorici di 6 palchi. I palchi oggetto dell’attuale restauro, di grande ricchezza dal punto di vista decorativo, sono ben 61. L’intervento, sostenuto da un forte apparato tecnologico, è stato caratterizzato da indagini stratigrafiche preliminari, condotte dalla restauratrice Chiara Perugini su incarico del Comune di Pavia. Il lavori, il cui termine è previsto per il mese di ottobre 2020, sono stati finanziati, in sinergia, dal Comune di Pavia e da Fondazione Cariplo. «È l’ennesimo esempio di positiva collaborazione tra pubblico e privato - ha dichiarato il Sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi -. Siamo un’amministrazione che ha deciso di puntare fortemente sul periodo post Covid-19 e la cultura sarà un importante strumento di rilancio. È un principio su cui convergono la direzione del Teatro, e approfitto qui per ringraziare Francesca Bertoglio, i privati illuminati e naturalmente il Comune. Abbiamo messo in campo le migliori energie e restituiremo a Pavia un teatro rinnovato, ancora più bello, all’altezza del suo ruolo».