Tra le attività che hanno ripreso la loro corsa c'è quella dei trenini turistici, riprogettati secondo le norme anticovid, con il gel per le mani a bordo e i pannelli in plexiglas tra un vagone e l'altro. Abbiamo intervistato Ioris Delli, il driver più conosciuto dai pavesi, e tra una dichiarazione e l'altra, abbiamo fatto un giro per il centro storico.