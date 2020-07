Meteo weekend 11 e 12 luglio

Si chiama Rebecca Colombo ed è il volto nuovo del meteo di Stella della Moda che vedrete sui nostri canali web e social per tutti i week end di luglio. Studentessa e lavoratrice, 21 anni, di Pavia, Rebecca si è aggiudicata la fascia di ‘meteorina’ in occasione del concorso ‘Stella della Moda’, edizione online svoltasi in diretta sull’Informatore Vigevanese durante il lockdown.

Rebecca ci terrà compagnia tutti i fine settimana del mese non soltanto per dare le previsioni del tempo, ma per abbinarvi dei consigli utili su come trascorrere i sabati e le domeniche di luglio, proponendo location del nostro territorio o eventi in programma. Chiunque abbia qualche proposta di luogo da visitare non deve fare altro che commentare sotto il video del meteo, la redazione prenderà in considerazione le vostre idee.

Le previsioni del tempo sono a cura di Tommaso Grieco di Pavia Meteo.