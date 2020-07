Per tutto luglio i titoli tra i più amati della stagione

A Magenta torna la Rassegna Estiva, sul ricalco di una consuetudine di CinemaTeatroNuovo Magenta, virata però ai titoli "persi" durante il lockdown. Dall'ultimo Woody Allen con il delizioso Giorno di Pioggia a New York, passando per Joker e per lo splendido 1917 di Sam Mendes; e poi ancora l'apprezzato ed originale remake di Piccole Donne della regista Greta Gerwig, la commedia dei sentimenti italiana con Ozpetek (omaggiato in questi giorni a Roma) ed il suo La Dea della Fortuna. Il cartellone in questa seconda quindicina di luglio riprende - martedì 14 e mercoledì 15 luglio - con un titolo che ha attratto milioni di spettatori nelle sale la scorsa stagione, oltre alle recensioni entusiastiche della critica: Parasite di Bong Joon-ho, Palma d'Oro a Cannes 2019, 4 Oscar 2020 quale Miglior Film e miglior film Straniero, miglior Regia, miglior Sceneggiatura originale, più David Donatello, Premio César, Golden Globe.

Segue a ruota un altro titolo da Filmforum con uno degli autori più acclamati, una icona vivente della storia del grande cinema: Richard Jewell di Clint Eastwood (venerdì 17 e sabato 18 luglio). La settimana successiva, martedì 21 e mercoledì 22 luglio ecco a voi il sorprendente JoJo Rabbit di Taika Waititi con Scarlett Johansson: la divertente, ironica e delicata commedia drammatica in cui un ragazzino di dieci anni, chiamato JoJo Rabbit per scherno dai coetanei a causa della sua timidezza, in una Germania hitleriana, riflette sui dettami del Terzo Reich insieme all'amico immaginario avente le fattezze dello stesso Adolph Hitler, mentre scopre la presenza - nascosta - in casa di una bambina coetanea di nome Elsa... Un film divertente e carico di tenerezza per affrontare con humour e semplicità un tema non certo facile. Il film ha avuto grande successo di pubblico grazie al tam-tam degli spettatori che lo hanno molto amato. Da non perdere! Il weekend di venerdì 24 e sabato 25 luglio è perfetto per una bella cena a regola d'arte, dunque con delitto! Knives out - Cena con delitto è appunto il film di Rian Johnson il quale ha radunato attorno a questa tavolata tanti ottimi attori di diverse generazioni (Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Daniel Craig, per citarne tre) per un giallo alla Agatha Christie, con il detective Benoit Blanc al posto del celebre Poirot...

Gran finale con Fabrizio De Andrè e la PFM - Il concerto ritrovato il 28 e 29 luglio 2020. «Ed è un gran finale, tra cinema e musica, tra mito e leggenda - commenta Alberto Baroni, direttore di CTN Magenta -. La Sala di Comunità magentina, del resto, presta non raramente il palco a spettacoli dal vivo, teatrali o musicali, anche auto-prodotti: per cui questo straordinario documento della storia della musica italiana, la pellicola ritrovata di un concerto che ha fatto epoca, mettendo insieme artisti del calibro di Fabrizio De Andrè con i compagni di avventura musicale, la Premiata Forneria Marconi, non può che trovare una cornice all'altezza».

Costo ingresso: €5,00 - ridotto €3,50.

Info: www.teatronuovo.com - tel 0297291337 - via San Martino 19, Magenta.