Si torna a scuola: ecco come ci si sta preparando a Pavia

PAVIA - Tutto pronto per l'ora della campanella, finalmente lunedì 14 settembre si torna a scuola. Per dirigenti e personale scolastico non è stato un periodo facile, come non è stato facile organizzarsi per accogliere di nuovo gli studenti nell'ambito dell'emergenza sanitaria che ha colto tutti un po' alla sprovvista. Abbiamo chiesto a un'istituto superiore, il Liceo Scientifico Taramelli, e alla scuola elementare Carducci di Pavia, come ci si sta preparando alla riapertura. Tutto è stato studiato nel dettaglio, senza lasciare nulla al caso: dai banchi distanziati, alla segnaletica sul pavimento, all'allestimento di postazioni di gel igienizzante per le mani. Il messaggio più importante però va a bambini e ragazzi: "le scuole vi aspettano, state tranquilli perché tutto il personale scolastico tiene a voi e alla vostra salute".