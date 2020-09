Mercatino del riuso a Mede

MEDE - Far rivivere piazza Repubblica anche di domenica con il “mercatino del riuso e della creatività” già in voga a Mortara ogni primo sabato del mese. A Mede sarà il giorno dopo, la prima domenica di ogni mese.

La prima edizione si è tenuta domenica scorsa, 6 settembre, per tutta la giornata. Organizzata come sempre dall’associazione di promozione sociale “Il Viver Etico” di Andrea Olivelli, già primo cittadino mortarese quasi trent’anni fa, e uomo dalle mille vite. «Una ventina di bancarelle – illustra Olivelli – con l’obiettivo di aumentarle progressivamente. Si trova davvero di tutto, purché sia roba o usata o di artigianato frutto del proprio ingegno, meglio se animal free. Niente pellicce, per intenderci». Il mercatino è organizzato in sinergia con l’amministrazione comunale medese.