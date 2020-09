Pieve del Cairo: nella sfida in famiglia trionfa Niccolò Capittini, flop per il sindaco uscente

Una vittoria schiacciante. Il nuovo sindaco ha preso più voti degli altri tre candidati messi insieme. Nella sfida in famiglia tra zio e nipote vince quest'ultimo. Niccolò Capittini, 36 anni, imprenditore, è il nuovo sindaco di Pieve del Cairo. Si tratta del candidato più giovane. Cinque anni fa aveva perso per otto voti di scarto, adesso ne ha conquistati 564. Il 50,04 per cento. La sua lista civica si chiama “Pieve al centro”. Dietro di lui, ma è quasi doppiato, c'è suo zio. Valter Audisio Capittini, 69 anni, si è fermato a 312 voti, il 27,68 per cento. Flop per Paolo Ansandri: è stato sindaco negli ultimi dieci anni, ora è staccatissimo. I suoi 146 voti gli valgono il 12,95 per cento. Ultima Rosa Lia Lacerenza, 105 voti (9,32 per cento). Hanno votato 1.163 persone su 1.710 elettori, con 12 schede bianche e 24 nulle.