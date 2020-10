"Ripartenze": prosegue la mini rassegna letteraria aperta ieri da Andrea Vitali

“Ripartenze”, non solo un’occasione per tornare ae incontrare giornalisti e scrittori, ma un segnale importante a sostegno del mondo culturale ed editoriale. Queste sono le premesse della “mini rassegna” aperta ieri pomeriggio (venerdì) da Andrea Vitali alle 18, seguito alle 21 da Stefania Auci,. Oggi gli incontri con Diego De Silva (alle 16), mentre alle 18 arriva Simonetta Agnello Hornby che presenterà in anteprima a Vigevano

il romanzo “Piano nobile”. La giornata di venerdì si chiude con Roberto Vecchioni alle 21. Domenica due incontri: alle 11 Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, presenterà “Neoitaliani”; si chiude alle ore 18 con Massimo Carlotto, che dialogherà col giornalista e scrittore Luca Crovi.