Il Natale della comunità di Sant'Egidio

Pavia - Natale 2020, cosa ne sarà delle persone più svantaggiate? Chi è solo, chi non ha un tetto o una famiglia. Ogni anno la comunità di Sant'Egidio di Pavia organizza il pranzo del 25 dicembre per questo segmento di società che spesso sfugge alla nostra attenzione, quest'anno non si può per via dell'emergenza sanitaria. Noi siamo andati a sbirciare dietro le quinte della loro sede alla Parrocchia di San Michele per farci dire a quale soluzione hanno pensato.