Il CAV Pavia lancia un importante appello

PAVIA. Anche la solidarietà ha subìto le conseguenze della pandemia. Ne sanno qualcosa i volontari del CAV (centro di ascolto alla vita), che si occupano h 24 di ragazze madri e famiglie in difficoltà, dando supporto in tutti i difficili passaggi legati alla maternità: dalle visite sanitarie fino a coprire tutti i bisogni di prima necessità. Come hanno vissuto la pandemia queste realtà? Ce ne parla Laura Boiocchi, storica volontaria del CAV di Pavia in viale della Libertà, che lancia anche un importante appello alla cittadinanza.