Pavia, in piazza la protesta delle maestre: «No alla esternalizzazione»

Pavia - Questa mattina - mercoledì 24 febbraio - Pavia è stata teatro di protesta contro l'amministrazione comunale che intende procedere alla esternalizzazione delle scuole materne, affidandone la gestione alle cooperative. Maestre in piazza e davanti al Comune per dire no, preoccupate per il loro destino, mentre l'assessore all'istruzione Alessandro Cantoni, ritenendo di non voler rilasciare dichiarazioni, ha spiegato le sue motivazioni tramite un Comunicato stampa.