Univenture: questa mattina le premiazioni

Questa mattina, nella Sala Consiglio di palazzo Mezzabarba a Pavia, si è svolta la cerimonia di premiazione della 6° edizione di UniVenture, il progetto di Università di Pavia e MIBE (Master in International Business &Entrepreneurship), in collaborazione con il Comune di Pavia, finalizzato a stimolare imprenditorialità e innovazione mediante l’incontro di competenze complementari tra comunità accademica e imprenditori dell’economia locale (startup e PMI).

A "Morphogram" andranno 10.000 euro dei 20.000 messi a disposizione dal Comune, a fondo perduto, per i vincitori della competizione.

Presenti alla premiazione, oltre al vincitore Andrea De Cristofaro, anche l'assessore al Commercio del Comune di Pavia Roberta Marcone, il delegato del Rettore di UniPV al Trasferimento Tecnologico, prof. Hermes Gibert e il prof. Stefano Denicolai, direttore del MIBE.

«Quest’anno abbiamo ricevuto 120 progetti - ha sottolineato il delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico, prof. Giberti - UniVenture sta diventando un appuntamento tradizionale per il nostro ateneo. Un appuntamento destinato a diventare sempre più importante e significativo, anno dopo anno».