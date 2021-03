Picasso ReLoaded: Bressani inaugura il contamporary hub for art

Quando arte e tecnologia stupiscono, insieme. Stefano Bressani ha presentato questa mattina il nuovo progetto espositivo della mostra internazionale Picasso ReLoaded: nuovamente allestita e arricchita di nuovi contenuti, grazie alla sinergia con il design e il mondo digitale, sarà ospitata negli spazi di Corso Cavour 6/b a Pavia. Un modo questo per far rivivere con la gioia del colore, attraverso le idee e nuove le possibilità, spazi e negozi in via di transito commerciale che altrimenti resterebbero spenti e desolati.

Attraverso la grande vetrina dello spazio, in questa modalità, la mostra sarà sempre “aperta” e visibile al pubblico dalla strada, fino al 25 marzo 2021.

In questa sede, la mostra Picasso ReLoaded, già curata da Robert Phillips, accorpa e rielabora due progetti: le fotografie di SB Portraits – stampe fine art in formato “cartolina”, un layout originale di photoSHOWall – e l’esposizione delle Opere (Sculture Vestite) fruibile in una inedita forma di visita immersiva, realizzata in collaborazione con AYR360.

La nuova edizione di SB Portraits include 66 ritratti dell’artista realizzati da maestri della fotografia internazionali, tra cui Gianni Berengo Gardin, Giovanni Gastel, Maurizio Galimberti, Piero Gemelli, Nino Migliori e Douglas Kirkland.

Le 27 opere “Sculture Vestite”, in occasione di questo evento, sono momentaneamente ospitate nell’atelier dell’artista in attesa di una nuova tappa museale. Il pubblico le potrà visitare grazie all’inedita opzione tecnologica e comunicativa, con l’aggiunta della terza dimensione all’esperienza della visita: nell’idea di Bressani, non saranno più le persone ad andare a trovare le opere alla mostra, ma la mostra ad andare incontro alle persone, in strada, nelle loro case. In questo modo, ogni luogo, ogni spazio e addirittura ogni punto geografico - come le vetrine di Corso Cavour - si possono trasformare in un “hub” di arte contemporanea, grazie a risorse in grado di fornire nuove e diverse visioni, contenuti, approcci.

Sarà quindi possibile “toccare con mano” il mondo dell’artista – il Sarto dell’Arte – proiettati direttamente quello spazio conosciuto come il Pianeta delle Stoffe: un ecosistema tessuto mattone dopo mattone. Le Sculture Vestite di Picasso ReLoaded, il cuore dell’ARTigianalità e maestria di una tecnica, rappresentano il grande omaggio che Bressani, nel suo percorso, dedica al suo Maestro di riferimento, con onore e rispetto, dopo essere stato invitato a partecipare con una sua interpretazione in una mostra “Picasso e le sue passioni”.

Secondo Stefano Bressani «le persone che vedono le mie opere non le possono toccare ma le devono vivere. Vivere una esperienza durante una mostra significa essere avvolti dai tuoi stessi sensi e portare nel tuo ricordo un racconto, che ti viene descritto e che poi elabori secondo quella che è la tua sensibilità. In foto la mia materia non dà la giusta suggestione come accade invece dal vivo. Potersi muovere nello spazio virtuale ti regala invece la consapevolezza di tutto quello che la fotografia del catalogo toglie al mio romanticismo. Si parla di spazio e di esperienza immersiva, il mondo a 360° dentro una scatola, così almeno era all’inizio, oggi invece mancano solo gli stessi profumi e poco altro per confondere provenienza e destinazione»

Parte essenziale di questa esperienza è quindi la partecipazione di AYR360, media agency specializzata nella creazione di contenuti multimediali, già partner di alcune performance dell’artista; per citarne una, l’evento di presentazione di un’opera di Bressani, ospite nella collezione permanente di Spazio Thetis a Venezia, nell’Arsenale Novissimo, in concomitanza con il Salone Nautico.

AYR360 rende la mostra una vera esperienza, mediante l’accesso ad uno speciale contributo digitale. Parte di questi contenuti saranno visibili in un video dalla vetrina di via Cavour, contestualmente alla mostra; ma AYR360 condurrà i visitatori sin dentro il laboratorio e atelier di Stefano Bressani, guidati l’artista stesso: semplicemente accendendo video tramite il QR code posto in vetrina, il pubblico potrà vivere questa esperienza inedita, viaggiando liberamente sul “Pianeta delle Stoffe”, spostandosi nello spazio a 360 gradi, apprezzando le opere nella loro profondità e tridimensionalità, semplicemente indossando un visore (Oculus, Cardboard VR etc), utilizzando uno smartphone o dal pc desktop. Scopo di queste visite realizzate con il rover museale “HED” progettato da AYR360, unico esempio in Italia, è rendere fruibili gli spazi dell’arte e della cultura; in particolare, dando al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva, verso spazi fisicamente inaccessibili o geograficamente distanti, accostandosi a visite inedite, approfondimenti, contenuti digitali studiati e realizzati su misura.