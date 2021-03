Corso di laurea in Odontoiatria: l’importanza della pratica in presenza

Pavia - Se i tirocinanti della facoltà Medicina chiedono ardentemente di tornare in corsia per imparare concretamente il mestiere, gli studenti che imboccano il sentiero della Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria non possono fermarsi, proprio per la vocazione della loro attività che è strettamente legata alla manualità.

Il professor Giuseppe Merlati, docente del Corso di Laurea, e una delle sue allieve, Giorgia Olivieri, spiegano l'importanza della pratica in un settore così delicato.