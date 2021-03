Educazione stradale: il corso per bambini non si ferma

Pavia - L'iniziativa varata qualche anno fa dal Sovrintendente della Polizia Locale Enzo Casasanta, coadiuvato Dalla collega Simona Salvati (UPS), di insegnare l'educazione stradale ai bambini di tutte le scuole, ha funzionato e non si è fermata nemmeno con la Pandemia.

Lo scorso anno sono state proposte lezioni online in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di via Acerbi (Rione Scala), quest'anno il corso si rivolge nuovamente ai bambini per sensibilizzarli sull'importanza della sicurezza in strada. L'iniziativa è stata elogiata e approvata dal Comandante Flaviano Crocco.