L'emergenza pandemica spiegata ai più piccoli

Pavia, Policlinico San Matteo - Un manuale per genitori e ragazzi, contenente informazioni e consigli utili su come fare affrontare l'emergenza pandemica ai più piccoli. L'idea nasce dalla sinergia tra la Società italiana di immunologia e allergologia pediatrica, e la Società italiana di Pediatria preventiva e sociale. Per il momento è disponibile gratuitamente solo in formato pdf ma si attende di poterlo stampare e mettere a disposizione di chi può averne bisogno.

Ce ne parla il Professor Gianluigi Marseglia, primario del reparto Pediatria al Policlinico San Matteo di Pavia, che è stata oltretutto la prima struttura sanitaria in Italia a creare un reparto Covid proprio all'interno della Pediatria. Il Professor Marseglia fa inoltre una riflessione sull'importanza di vaccinarsi per proteggere se stessi e chi ci sta intorno.