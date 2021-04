A Gambolò screening gratuito prima di tornare tra i banchi

Sono oltre 150 gli studenti, dalle materne alle medie, che oggi si sono sottoposti a un tampone rapido. L'iniziativa, ribattezzata "No Covid Days", era già stata organizzata a gennaio, dopo le vacanze natalizie. L'amministrazione comunale ha deciso di riproporla, su base volontaria e a costo zero per le famiglie, per garantire un ritorno tra i banchi in sicurezza agli alunni che riprenderanno a fare lezione in presenza. Nel video, gli interventi del sindaco Antonio Costantino e del dottor Paolo Vacchi.