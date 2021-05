VIDEO: il sindaco Ceffa parla del nuovo Palabasletta

VIGEVANO - Prima che l'idea - il Piano di riqualificazione che prevede anche abbattimento e ricostruzione del Palabasletta - diventi realtà bisognerà accedere ai finanziamenti statali necessari, quei 6-7 milioni per i quali Vigevano concorrerà al bando statale "Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale". Entro il 4 giugno la presentazione dello studio di fattibilità e poi l'attesa del verdetto. Incrociando le dita, visti i recenti esiti delle graduatorie riguardanti Vigevano. Giovedì mattina il sindaco Andrea Ceffa, con il vice sindaco Antonello Galiani e l'assessore allo Sport Nunzia Alessandrino, ha definito meglio i contorni del progetto in una conferenza stampa. L'intento del primo cittadino era soprattutto quello di rassicurare tifosi di basket e opinione pubblica sul destino del Palabasletta. "Sappiamo che è un tema delicato - ha detto - che stiamo parlando di un tempio del basket. Ma la struttura ha molti problemi, necessita di costose manutenzioni straordinarie e non sappiamo per quanto tempo ancora potrà godere delle deroghe sulle normative per l'attestazione statica. Da qui l'idea di costruirne uno nuovo, esattamente dove si trova l'attuale. Ma niente panico: è un'idea sulla quale abbiamo consultato il Pool Sportivo e le società di basket Cat e Npv, per farci dire tecnicamente quali sono le necessità, come dovrebbe essere realizzato". Nello studio di fattibilità, quindi, si prevede un palazzetto da 1.000 posti, una capienza leggermente più bassa di quella attuale. Ci saranno due sole tribune, facendo così sparire una curva. Il progetto prevede quindi la realizzazione di un parcheggio interrato per 37 posti auto, collocato nel cortile retrostante la Scuola Regina Margherita. la cui facciata, caratterizzata da una decorazione a graffiti e da fregi in cemento risalenti all’epoca di costruzione, sarà completamente restaurata, unitamente al rifacimento dei vialetti interni e della recinzione del parco. Lo studio di fattibilità è stato realizzato dall'ingegner Clara Mascherpa, del Servizio comunale manutenzione del patrimonio.