“Nella casa dell’ospite”, lo spettacolo scritto e diretto da Mimmo Sorrentino in programma dal 15 al 19 giugno alle 20,30 nella strada sotterranea del Castello di Vigevano, vede in scena Neva Barbic, Monica De Vizio, Alessandro Bastubbe, Cristina Casati, Paride Ferrari, Luisa Monte, Monica Garcia e Liborio Oresti. Il testo racconta le esperienze di medici, infermieri, oss, fisioterapisti che lavorano nelle Rsa.

«Ho lavorato per circa vent’anni all’istituto Golgi di Abbiategrasso e da sette all’Istituto De Rodolfi in Vigevano. Questo mi ha permesso non solo di lavorare con gli ospiti, gli anziani, ma di conoscere anche chi si occupa di loro. Medici, infermieri, amministratori sono figure fondamentali per il mio lavoro. Mi aiutano a capire i pazienti. A superare i lutti, che in un RSA purtroppo sono ricorrenti. Così, prima del Covid, chiesi loro di poterli intervistare per scrivere un testo teatrale sulle loro esperienze. Conoscere perché una persona decide di occuparsi degli anziani, come affronta un lavoro esposto al dolore, al lutto, come facevano a resistere, come condizionava, agiva sulle loro esistenze, sui loro affetti. Ero convinto che attraverso le loro esperienze, avrei capito meglio il perché avevo scelto di lavorare con gli anziani. La ricerca non è stata vana. Lavorare con gli anziani ti mette in contatto radicale con la vita perché un anziano anche se in carrozzina, con i cateteri, le ossa fragili, vuole vivere e la sua voglia di vita è rigenerante, contagiosa. In un RSA non si è contatto con la morte, ma con la vita nella sua forma più radicale. Forse è per questo che il teatro che pratico con gli anziani è comico, divertente: si festeggia la voglia di vivere», sono le parole di Sorrentino.

Info e prenotazioni: prenotazioni@teatroincontrovigevano.com - 351.8589448.