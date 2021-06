Vuoi far parte dell’Orchestra Giovanile Ducale?

L’attività artistica dell’Orchestra Giovanile Ducale di Vigevano, interrotta a causa della pandemia, riprenderà a settembre 2021 come sempre al teatro Cagnoni. L’associazione di volontariato di Vigevano è aperta a tutti i ragazzi che, formati musicalmente dalla scuola o con lezioni singole, vogliano provare a condividere la passione per la musica suonando assieme in una orchestra.

Con partecipazione gratuita, ragazzi dalle elementari all’università studiano brani di repertorio appositamente riarrangiati dai Maestri conduttori. La professionalità e la umanità dei due tutor che li seguono - i Maestri Maurizio Terzaghi e Agnese Jurkowska (nel video) - garantiscono la qualità di questa esperienza, nata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Vigevano proprio per offrire alla città un ulteriore e peculiare spazio per i giovani che amano suonare insieme.

Lunedì scorso al teatro Cagnoni si è svolto un incontro per far conoscere ai ragazzi questa opportunità.

Info: maurizio.terzaghi@alice.it - polonaise@libero.it.