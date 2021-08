Vigevano: perde il controllo della Vespa e finisce contro un'auto

L'incidente si è verificato intorno alle 20,20 di sabato in via Battù, a Vigevano. A rimanere ferito è stato un uomo di 51 anni che stava viaggiando in sella a una Vespa quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un'auto in sosta.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi nel sinistro. Il 51enne è stato soccorso sul posto dal personale del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara; quest'ultima ha poi trasportato il ferito al pronto soccorso dell'ospedale civile di Vigevano, dove è arrivato in codice verde. Sono ancora in corso le verifiche degli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi di legge.