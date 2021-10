Giornata uggiosa? C'è sempre il cinema!

Ecco la programmazione delle sale cinematografiche più vicine.

VIGEVANO - ODEON

Via Monsignor Berruti 2

Tel. 0381.692336

www.labarriera.it

Programmazione di martedì 5 e mercoledì 6 ottobre:

Ezio Bosso - Le cose che restano di Giorgio Verdelli. Documentario (martedì h. 16.00-21.15; mercoledì h. 21.15).



PARONA - MOVIEPLANET

Statale 494 vicinanze Bennet

Info e prenotazioni: tel. 02.00634585

www.movieplanetparona.it



Programmazione da domenica 3 ottobre:

Sala 1 - Dune di Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac; avventura (dom. h. 17.10-

20.30; lun. mart. e merc. h. 21.30).

007- No time to die di Cary Joji Fukunaga. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes; azione (dom. h. 17.10-20.30; lin. mart. e merc. h. 21.10).

Sala 2 - Space Jam New Legends di Malcolm D. Lee; animazione (dom. h. 17.20-21.00; lun. mart. e merc. h. 21.00).

Sala 3 - Bing e le storie degli animali da Nexo Digital: animazione (dom. h. 16.30).

007- No time to die di Cary Joji Fukunaga. Con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes; azione (dom. h. 18.15-21.30; lun. mart. e merc. h. 20.30).

Sala 4 - Dune di Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac; avventura (dom. h. 20.00; lun. mart. e merc. h. 21.30).

Sala 5 - Dune di Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac; avventura (dom. h. 17.40-21.00; mart. h. 20.00).

Sala 6 - Paw Patrol: Il film di Cal Brunker. Animazione (dom. h. 16.20).

Respect di Liesl Tommy. Con LeRoy McClain, Jennifer Hudson, Forest Whitaker; biografico (dom. h. 16.45-21.05; lun. e merc. h. 20.50).

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli di Destin Daniel Cretton. Con Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung; avventura (dom. h. 18.20).

Ezio Bosso - Le cose che restano di Giorgio Verdelli. Documentario (lun. mart. e merc. h. 21.15).

Sala 7 - Il giro del mondo in 80 giorni di Samuel Tourneux: animazione (dom. h. 17.20-19.15).

Tre piani di Nanni Moretti. Con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio; drammatico (lun. mart. e merc. h. 21.15).

Minari di Lee Isaac Chung. Con Steven Yeun, Yeri Han, Yuh Jung Youn, Alan S. Kim. Drammatico (merc. h. 21.15).